Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предприятия пищевой промышленности продолжают поиск альтернативных источников поставок в лице Казахстана, США и Канады, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Президент Эрдоган в рамках своего визита города Токат встретился с представителями сельского хозяйства.

Он отметил, что в течение 20 лет правительство выделило 470 миллиардов лир для поддержки сельского хозяйства. В этом году бюджет поддержки увеличен с 25,8 миллиардов до 29 миллиардов лир.

Президент отметил, что экспорт сельскохозяйственной продукции по сравнении с прошлым годом вырос на 21% и составил 25 миллиардов долларов США.

"Благодаря вашему усердному труду и поддержке государства Турция занимает по экспорту овощей и фруктов первое место в Европе. Это стало возможно в связи с развитием инфраструктурных возможностей страны. Сегодня Турция обеспечивает себя продуктами питания на 140%", - с удовлетворением подчеркнул президент.