https://news.day.az/world/1447611.html Более 17,6 тыс. новых зараженных коронавирусом в Турции
Более 17,6 тыс. новых зараженных коронавирусом в Турции
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 70 человек.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 267 848 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 13 849 тестов.
За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 17 673 человека.
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