Более 17,6 тыс. новых зараженных коронавирусом в Турции

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 70 человек.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 267 848 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 13 849 тестов.

За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 17 673 человека.