В Китае подтвердили нахождение второго черного ящика рухнувшего Boeing

На месте рухнувшего Boeing 737 в КНР был обнаружен черный ящик, заявили на Центральном телевидении Китая, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Был найден второй "черный ящик" разбившегося пассажирского самолета авиакомпании China Eastern Airlines", - сообщили на ТВ.