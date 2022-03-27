https://news.day.az/world/1447612.html В Китае подтвердили нахождение второго черного ящика рухнувшего Boeing - ВИДЕО
В Китае подтвердили нахождение второго черного ящика рухнувшего Boeing - ВИДЕО
На месте рухнувшего Boeing 737 в КНР был обнаружен черный ящик, заявили на Центральном телевидении Китая, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Был найден второй "черный ящик" разбившегося пассажирского самолета авиакомпании China Eastern Airlines", - сообщили на ТВ.
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