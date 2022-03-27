В России заявили о старте исследований поливалентной вакцины от COVID

Клинические исследования поливалентной вакцины против коронавируса, созданной на основе сразу нескольких штаммов вируса, планируется начать на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает Day.Az.

"Клинические испытания, наверное, на следующей неделе начнутся. В составе будет три различных штамма - классический (уханьский - прим. ТАСС), "омикрон" и "дельта", - рассказал он.

Как пояснял замдиректора центра Денис Логунов, часть препарата на основе уханьского или дельта-штамма сможет защитить от заражения новыми вариантами вируса, а другая часть на основе "омикрона" будет защищать граждан от заражения вариантами коронавируса, мутировавшими уже из "омикрона".