Байден захотел ввести в США новый налог

Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует ввести подоходный налог для домов, которые стоят больше 100 миллионов долларов. Об этом сообщает канал CNBC ссылаясь на имеющиеся в распоряжении документы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным канала, это позволит принести в государственную казну 360 миллиардов долларов за следующие пять лет.

"Благодаря этому минимальному налогу богатейшие американцы не будут платить по налоговой ставке ниже, чем у учителей и пожарных", - отметили на CNBC.

По предварительным данным, официально указ о введении налога будет опубликован 28 марта.