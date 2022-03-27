Байден захотел ввести в США новый налог
Depozit faizini öncədən al!

Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует ввести подоходный налог для домов, которые стоят больше 100 миллионов долларов. Об этом сообщает канал CNBC ссылаясь на имеющиеся в распоряжении документы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным канала, это позволит принести в государственную казну 360 миллиардов долларов за следующие пять лет.

"Благодаря этому минимальному налогу богатейшие американцы не будут платить по налоговой ставке ниже, чем у учителей и пожарных", - отметили на CNBC.

По предварительным данным, официально указ о введении налога будет опубликован 28 марта.