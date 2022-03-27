https://news.day.az/world/1447621.html Байден захотел ввести в США новый налог
Байден захотел ввести в США новый налог
Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует ввести подоходный налог для домов, которые стоят больше 100 миллионов долларов. Об этом сообщает канал CNBC ссылаясь на имеющиеся в распоряжении документы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По данным канала, это позволит принести в государственную казну 360 миллиардов долларов за следующие пять лет.
"Благодаря этому минимальному налогу богатейшие американцы не будут платить по налоговой ставке ниже, чем у учителей и пожарных", - отметили на CNBC.
По предварительным данным, официально указ о введении налога будет опубликован 28 марта.
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