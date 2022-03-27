Владелец 127-летней заправки рассказал о ценах в Великобритании

Владелец заправочной станции RGM Brailsford Garage Росс Моллой пожаловался на резкий рост цен на топливо, который ставит под угрозу его бизнес. К слову, его детищу уже 127 лет. Своими переживаниями он поделился с изданием Mirror, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Люди обвиняют в повышении цен продавцов - таких, как я. Говорят, что я получаю от этого высокую прибыль. Но у меня наценка всего три пенни с литра, а рядом сетевая заправка продает по стоимости ниже моей закупочной", - сказал он.

По его словам, цена на заправке зависит от поставщиков. Они продают топливо в невыгодных объемах, что увеличивает плату.

Моллой считает, что меры, которые предпринимает правительство для улучшения ситуации, недостаточно, он назвал налоговые послабления "каплей в океане".

Сейчас заправочная станция не может позволить себе ремонт колонок, потому что у владельца нет денег.