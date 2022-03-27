Германия захотела купить системы ПРО Arrow 3 у Израиля

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с генеральным инспектором Бундесвера Эберхардом Цорном возможность закупки системы противоракетной обороны (ПРО) Arrow у Израиля. Об этом сообщает издание Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации газеты, радары бы расположились в трех местах Германии. В случае обнаружения ракеты выпускается перехватчик Arrow 3, уничтожающий атакующую ракету за пределами земной атмосферы.

"Радары настолько мощные, что защитный щит может также накрыть Польшу, Румынию или страны Балтии. Нашим соседям придется только купить ракеты Arrow 3, радарное изображение поставляет Германия", - сообщает Bild.

Такая покупка обойдется ФРГ в два миллиарда евро, система может быть введена в эксплуатацию в 2025 году.