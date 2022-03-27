https://news.day.az/world/1447626.html Британцы предрекли проблемы при оплате отопления и электроэнергии
Британцы предрекли проблемы при оплате отопления и электроэнергии
Две трети британцев (67 процентов) предрекли возникновение проблем при оплате счетов за отопление и электроэнергию. Об этом сообщает со ссылкой на Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Так они прокомментировали заявление главы британского минфина Риши Сунака о том, что пошлина на топливо будет снижена на пять пенсов за литр до марта 2023 года.
67 процентов респондентов заявили, что все равно столкнутся с проблемами при оплате счетов на отопление и электроэнергию. Недостаточными оглашенные меры сочли 63 процента британцев.
В опросе компании Techne приняли участие 1642 человека.
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