В ЕС назвали сроки подписания ядерной сделки с Ираном

Верховный представитель по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель назвал сроки подписания иранской ядерной сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Глава евродипломатии считает достижение договоренностей по ядерной программе Ирана "вопросом дней". Об этом сообщает со ссылкой на Agency France Press (AFP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы очень близки, но есть нерешенные вопросы. Не знаю, когда и как, но это вопрос дней", - заверил Боррель на полях международной конференции "Доха форум" в Катаре.