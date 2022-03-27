Турция ищет альтернативные поставки продуктов питания из-за ситуации в Украине

Турция вынуждена вести поиск альтернативных источников поставок в страну продукции пищевой промышленности из-за ситуации в Украине. Об этом заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с представителями сельскохозяйственной отрасли в городе Токат. Трансляцию вел телеканал TRT, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наша пищевая промышленность продолжает поиск альтернативных источников поставок, в том числе в Казахстане, США и Канаде", - подчеркнул он.

По словам Эрдогана, проблемы со снабжением, которые могут быть вызваны ситуацией в Украине, "влияют и будут влиять на Турцию".

24 марта председатель Центрального банка Турции Шахап Кавджиоглу сообщил, что из-за событий в Украине экспорт из Турции в РФ уменьшился почти вдвое, а экспорт в Украину стал нулевым.