Турция надеется на скорейшее прекращение огня в Украине

Турция выступает за скорейшее прекращение огня в Украине, достижение договоренности о перемирии и обеспечение безопасной эвакуации мирного населения из зон боевых действий.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе посещения расположения командования турецкого воинского контингента в Катаре.

Акар отметил, что власти Турции, в том числе лично президент Реджеп Тайип Эрдоган, прилагают все усилия для скорейшего прекращения боевых действий в Украине.

По словам министра, Анкара выступает за урегулирование всех разногласий в регионе в рамках норм международного права, путем мирного диалога. "Турция надеется на отказ соседних стран от шагов, направленных на эскалацию напряженности в регионе. Нельзя допускать тупиковых ситуаций в двусторонних отношениях", - подчеркнул турецкий министр.

Хулуси Акар отметил, что Вооруженные силы Турции стоят не только на страже интересов своей страны, но и при необходимости протягивают руку помощи дружественным и братским странам.

Глава оборонного ведомства Турции далее подчеркнул решимость своей страны в борьбе с проявлениями терроризма в регионе.

Он отметил, что только в период с 24 июля 2015 года, когда Турция объявила о начале нового этапа борьбы с терроризмом, и по сегодняшний день в регионе нейтрализовано 33 926 террористов.