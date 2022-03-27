Брифинг минобороны России

Официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков 27 марта провел утренний брифинг о ситуации на территории Украины, т.н. "ЛНР" и "ДНР", а также о результатах действий Вооруженных сил России, передает Day.Az со ссылкой на instupino.ru.

Главное из заявления Министерства обороны РФ:

- Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наступательные действия в ходе проведения специальной военной операции;

- 26 марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львов, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом;

- Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами в городе Львов уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. На данном предприятии осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов "Тор" и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины, средств РЭБ и прицелов для танков;

- Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и "Бук" в населенном пункте Плесецкое, в 30 километрах юго-западне города Киев;

- За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 20 районов сосредоточения боевой техники;

- Российскими средствами ПВО в течение ночи уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над Новой Басанью, Песками, Борисполем, Щорсом, Вишневой, Крюковкой, Петровским;

- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 289 беспилотных летательных аппаратов, 1656 танков и других боевых бронированных машин, 169 установок реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1503 единицы специальной военной автомобильной техники.