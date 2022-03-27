https://news.day.az/world/1447649.html Отчет Генштаба ВС Украины
Отчет Генштаба ВС Украины
В Генштабе ВСУ сообщили общие боевые потери противника по состоянию на 27 марта, передает Day.Az со ссылкой на nv.ua.
Потери армии РФ в ходе войны против Украины ориентировочно составили:
- личного состава - около 16600 человек;
- танков - 582 ед;
- боевых бронированных машин - 1664 ед;
- артиллерийских систем - 294 ед;
- РСЗО - 93 ед;
- средства ПВО - 52 ед;
- самолетов - 121 ед;
- вертолетов - 127 ед;
- автомобильной техники - 1144 ед;
- корабли/катера - 7 ед;
- цистерн из ГСМ - 73;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 56;
- Специальная техника - 21;
- Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4
"Данные уточняются. Подсчет усугубляется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
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