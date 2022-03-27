Отчет Генштаба ВС Украины
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В Генштабе ВСУ сообщили общие боевые потери противника по состоянию на 27 марта, передает Day.Az со ссылкой на nv.ua.

Потери армии РФ в ходе войны против Украины ориентировочно составили:

  • личного состава - около 16600 человек;
  • танков - 582 ед;
  • боевых бронированных машин - 1664 ед;
  • артиллерийских систем - 294 ед;
  • РСЗО - 93 ед;
  • средства ПВО - 52 ед;
  • самолетов - 121 ед;
  • вертолетов - 127 ед;
  • автомобильной техники - 1144 ед;
  • корабли/катера - 7 ед;
  • цистерн из ГСМ - 73;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 56;
  • Специальная техника - 21;
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4

"Данные уточняются. Подсчет усугубляется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.