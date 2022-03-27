Талибы запретили женщинам летать на самолетах без сопровождения мужчин

"Талибан" перестал допускать женщин на авиарейсы как внутри Афганистана, так и за границу, без сопровождающего-мужчины. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам двух чиновников, которые поделились информацией на условиях анонимности, по приказу талибов десяткам женщин отказали в посадке на самолеты в аэропорте Кабула в пятницу, 25 марта. Известно, что некоторые из пассажирок имеют двойное гражданство, они пытались выехать к себе домой в другие страны, в том числе в Канаду.

Так, женщины не смогли сесть на рейсы в Исламабад, Дубай и Турцию авиакомпаниями Kam Air и Ariana. При этом на следующий день некоторым женщинам, передвигающимся в одиночку, разрешили добраться в западную провинцию Герат рейсом авиакомпании Ariana Airlines. Однако когда разрешение было получено, самолет уже улетел.