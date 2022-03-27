В Минобороны Турции рассказали о ситуации с обнаруженной в Босфоре миной

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил в воскресенье, что Анкара изучает обнаруженную в проливе Босфор мину, чтобы установить ее принадлежность, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам поступала различная информация из России и Украины. Поступала информация, что в этом районе могут быть дрейфующие мины. На дежурство заступили наши тральщики, - сказал глава Минобороны республики в эфире телеканала CNNTurk. - [Обнаруженная в Босфоре] мина оказалась миной старого образца. Ее изучают, чтобы понять, кому она принадлежит. В настоящее время нет каких-либо помех для движения в Босфоре".