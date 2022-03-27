https://news.day.az/world/1447666.html В Минобороны Турции рассказали о ситуации с обнаруженной в Босфоре миной
В Минобороны Турции рассказали о ситуации с обнаруженной в Босфоре миной
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил в воскресенье, что Анкара изучает обнаруженную в проливе Босфор мину, чтобы установить ее принадлежность, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Нам поступала различная информация из России и Украины. Поступала информация, что в этом районе могут быть дрейфующие мины. На дежурство заступили наши тральщики, - сказал глава Минобороны республики в эфире телеканала CNNTurk. - [Обнаруженная в Босфоре] мина оказалась миной старого образца. Ее изучают, чтобы понять, кому она принадлежит. В настоящее время нет каких-либо помех для движения в Босфоре".
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