Европе предрекли климатическую катастрофу

Переход стран Европы с российского газа на американский приведет к глобальной климатической катастрофе. Такое заявление сделала старший директор по энергетическим кампаниям экологической организации Sierra Club Келли Шихан, передает британская газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению Шихан, дополнительная поставка европейским странам 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа из США и последующий за ней рост поставок до 50 миллиардов кубов в год могут продлить сроки отказа от ископаемых видов топлива на долгие годы.

"Разрешение на расширение новых и расширенных мощностей по экспорту газа (из США в страны Европы - прим. "Ленты.ру") зафиксирует десятилетия зависимости от рискованного летучего ископаемого топлива и приведет к катастрофе для нашего климата и уже перегруженных сообществ побережья Персидского залива", - предрекла она.

О намерении США заменить российский газ американским в Европе стало известно 6 февраля. Отмечалось, что власти Америки предложили построить газопровод из Испании во Францию, который стал бы альтернативой поставкам газа из России. На помощь должны прийти топливные резервуары в Испании - в них хранится много сжиженного газа из Америки.