Талибы ввели раздельное посещение парков для женщин и мужчин

Правительство Афганистана, сформированное радикальным движением "Талибан", определило дни недели, чтобы предотвратить совместное пребывание мужчин и женщин в парках отдыха. Об этом сообщило в воскресенье министерство добродетели и порока, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Женщины могут посещать места отдыха и развлечений в воскресенье, понедельник и вторник, а для мужчин отводятся среда, четверг, пятница и суббота", - говорится в распоряжении ведомства, которое привело местное агентство Aamaj News. Согласно указу, женщины в означенные дни "могут развлекаться в парках, соблюдая правило ношения хиджаба" - платка, скрывающего голову, шею и волосы, когда открытыми остаются лишь лицо или вообще только глаза.

Министерство добродетели и порока рекомендовало сторонникам "Талибана", которые собираются посетить общественные места отдыха, "не носить военную форму и оружие". Указывается, что в известных туристических местах за пределами Кабула, где афганцы обычно отдыхают семьями, женщины обязаны носить хиджаб, а также "воздерживаться от общения с незнакомцами".

В случае нарушения этих правил, отметило ведомство, администрации парков отдыха будут привлекаться к суду. Обжалованию подобные случаи не подлежат.