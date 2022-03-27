В Турции произошло землетрясение

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 3,3.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 32 километрах к югу от города Элазыг с населением около 300 тыс. человек. Очаг залегал на глубине двух километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.