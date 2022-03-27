https://news.day.az/world/1447670.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 3,3.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 32 километрах к югу от города Элазыг с населением около 300 тыс. человек. Очаг залегал на глубине двух километров.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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