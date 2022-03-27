Ежегодная акция "Час Земли"

Во многих странах мира прошла в субботу акция "Час Земли", цель которой - привлечь внимание общественности к проблемам экологии. В течение часа была отключена подсветка различных архитектурных сооружений. По мнению ряда ученых, ночное освещение зачастую неэффективно и приводит к световому загрязнению, нанося вред здоровью людей, разрушая экосистемы и затрудняя астрономические наблюдения, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.