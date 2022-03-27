Словакия укрепляет систему ПВО на востоке страны

Вооруженные силы Словакии укрепляют систему ПВО на востоке республики на фоне событий в Украине. Со ссылкой на министерство обороны страны об этом сообщило в воскресенье информационное агентство TASR, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Происходит, согласно агентству, передислокация имеющихся в ВС систем ПВО ближе к восточной границе Словакии. В субботу премьер-министр республики Эдуард Хегер проинформировал, что на авиабазе в местечке Слиач в Центральной Словакии был установлен комплекс ПВО Patriot - первый из трех из состава разворачиваемой в стране в ответ на ситуацию в Украине многонациональной боевой группы НАТО. Он уже начал выполнять задачи по охране национального воздушного пространства.

В Словакию вскоре прибудут еще два комплекса Patriot. Два из них находятся в обслуживании солдат германского бундесвера, один - военнослужащих ВС Нидерландов.

15 марта Национальный совет (парламент) Словакии утвердил предложение правительства разместить в республике многонациональную боевую группу из-за ситуации в Украине. Данное подразделение НАТО разворачивается в Словакии в рамках реализации планов укрепления безопасности стран восточной части блока. В составе подразделения будут солдаты шести стран: Германии, США, Чехии, Словении, Польши и Нидерландов.

В Словакии смогут находиться до 2 100 военнослужащих других стран НАТО. Командование над подразделением примет Чехия, которая сможет направить в республику до 600 солдат.