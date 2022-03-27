В районе Сьюдад Боливар столицы Колумбии возле полицейского участка прогремел взрыв. Как сообщает местное агентство Espectador, нападение было совершено в адрес командования немедленного реагирования, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в воскресенье. В сильнейшем взрыве пострадал один полицейский и десять гражданских, пятеро из которых несовершеннолетние.

За информацию о местонахождении преступника, совершившего нападение на полицейский участок, объявлена награда в 300 миллионов колумбийских песо (79 тысяч долларов).

"Мы найдем ответственных за преступные деяния, совершенные в Боготе, и привлечем их к ответственности за терроризм и покушение на убийство", - написал глава полиции генерал Хорхе Луис Варгас на своей странице в Twitter.