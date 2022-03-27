Нужно поддерживать диалог с Россией

Турция и другие страны должны поддерживать диалог с Россией, чтобы урегулировать ситуацию в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын на международном форуме в Дохе.

"Если все сожгут мосты с Россией, то кто в конце концов будет с ней разговаривать? Украинцы должны получить всю возможную поддержку, чтобы они могли себя защитить. Но аргументация России так или иначе должна быть услышана", - сказал он.

Указав на важность продолжения диалога с Россией, Калын сказал: "Как Турция, мы делаем все возможное для мира. Наш президент говорил и с Зеленским, и с Путиным два-три раза. В ближайшие дни он снова поговорит с Путиным", - сказал он.