Китайский посол предупредил США о последствиях из-за санкций

США в стремлении усилить давление на Россию из-за ситуации в Украине берутся угрожать Китаю, но "угрозы и давление не сработают", а в случае санкций Пекин "ответит решительными мерами по защите своих законных прав и интересов". Об этом заявил посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган гонконгскому телеканалу Phoenix. Текст интервью опубликован в воскресенье на сайте дипмиссии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Заинтересованные стороны надеются, что Китай сможет играть более важную роль в продвижении мирных переговоров [по Украине], но Соединенные Штаты продолжают угрожать КНР", - отметил дипломат.

"Но угрозы и давление не сработают. Китай поддерживает нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество и тесные контакты между людьми с Россией", - подчеркнул посол. По его словам, в Пекине рассчитывают, что развитие ситуации в Украине "не повлияет на нормальное сотрудничество [КНР] с РФ".

Вместе с тем Цинь Ган указал, что Китай решительно отвергает любые угрозы односторонних санкций со стороны США и "ответит решительными мерами по защите своих законных прав и интересов".