Словакия ведет переговоры с Катаром по вопросу замены российского газа

Словакия ведет переговоры с Катаром по вопросу возможных поставкой газа из этой страны вместо поставок из России. Об этом в ходе международного форума Doha forum заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я провел сегодня переговоры с представителями Катара о возможных вариантах поставок сжиженного природного газа из этой страны", - сказал он.

Корчок напомнил, что поставки нефти в страну осуществляются только из России. Помимо этого, 85% используемого в стране газа поступает также из России.