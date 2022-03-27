https://news.day.az/world/1447687.html Франция и ОАЭ обсудили расширение поставок энергоносителей в Европу
Франция и ОАЭ обсудили расширение поставок энергоносителей в Европу
Министры иностранных дел Франции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Жан-Ив Ле Дриан и шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудили в воскресенье вопрос расширения поставок энергоносителей в Европу. Об этом сообщило французское внешнеполитическое ведомство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Глава МИД Франции подчеркнул необходимость продолжения работы для обеспечения диверсификации поставок энергоносителей в Европу", - отмечается в коммюнике.
Ле Дриан также в ходе разговора подчеркнул приверженность Франции обеспечению региональной стабильности.
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