Франция и ОАЭ обсудили расширение поставок энергоносителей в Европу

Министры иностранных дел Франции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Жан-Ив Ле Дриан и шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудили в воскресенье вопрос расширения поставок энергоносителей в Европу. Об этом сообщило французское внешнеполитическое ведомство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Глава МИД Франции подчеркнул необходимость продолжения работы для обеспечения диверсификации поставок энергоносителей в Европу", - отмечается в коммюнике.

Ле Дриан также в ходе разговора подчеркнул приверженность Франции обеспечению региональной стабильности.