Александар Вучич заявил, что Сербия не вступит в НАТО

Сербия не вступит в Североатлантический альянс, потому что хорошо помнит, что НАТО сделала с этой страной в 1999 году.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в воскресенье на предвыборном митинге в городе Бор, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я говорю вам: мы не вступим в НАТО. Мы не вступим в НАТО, потому что не можем забыть, что они сделали нашей стране. Мы хотим сами защищать нашу свободу, свое небо и свою землю", - заявил он.