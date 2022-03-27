Индия: COVID-19 помешал борьбе с туберкулезом

Индия - родина четверти всех больных туберкулезом в мире. Только в 2020-м году от этой - сегодня излечимой - болезни легких умерли примерно полмиллиона человек. Это треть всех смертей, вызванных туберкулезом, в мире, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Из-за пандемии коронавируса прогресс, достигнутый в 2010-х годах, сошел на нет. По данным индийского правительства, две трети больных туберкулезом в стране не принимают лечение.

"Симптомы COVID-19 и туберкулеза - одинаковые. Мы поняли, что люди не тестируются на туберкулез просто потому, что боятся, что врачи потребуют от них сделать еще и тест на COVID, он окажется позитивным и их отправят на карантин. Это настоящая причина, по которой люди не приходят сами", - считает уполномоченная по борьбе с туберкулезом в Мумбае Пранита Типре.

Мумбай - один из центров распространения туберкулеза в Индии - запустил программу, в рамках которой победившие болезнь активисты помогают тем, кто заразился недавно.

"В такой ситуации люди сталкиваются со многими трудностями. Я пережила это сама и хочу поддержать тех, кто сегодня болен туберкулезом. Хочу сказать им: "Если я смогла выздороветь, вы тоже сможете"", - говорит победившая туберкулез Сеема Кунчикорве.

Но COVID принес и один позитивный момент: из-за того что люди стали носить маски, риск заразиться туберкулезом снизился.