В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 50 человек

За прошедшие сутки в Иране коронавирусом заразились 2 299, скончались 50 человек.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число скончавшихся от коронавируса в стране достигло 140 021 человека.

В целом с начала пандемии в Иране выявлено 7 151 088 случаев заражения, состояние 1 577 больных оценивается как тяжелое.

До настоящего времени в стране от вируса вылечились 6 854 816 человек, проведено свыше 49,1 миллиона тестов.

Всего в стране применено примерно 146 миллионов доз вакцин. Первую дозу вакцины получили 63,8 млн, вторую - 56,6, третью - 25,8 млн человек.