В России вооруженный мужчина устроил стрельбу в баре

В баре Екатеринбурга из травматического пистолета ранили россиянина. Об этом в воскресение, 27 марта, "Ленте.ру" рассказал официальный представитель регионального управления МВД Валерий Горелых, передает Day.Az.

По данным полиции, подозреваемый первый раз пытался попасть в увеселительное заведение за полчаса до инцидента. Однако охране он показался подозрительным, и его не пустили. Вооружившись пистолетом, он вернулся в компании мужчин и устроил стрельбу, которая закончилась ранением посетителя бара. Пули попали пострадавшему в руки, грудь и бедра. В больнице ему оказали помощь.

В городе был объявлен план "Перехват". В полиции подозреваемому порекомендовали не отягощать свою дальнейшую участь и добровольно сдаться в полицию.