Президент Германии призвал жителей готовиться к "тяжелым дням"

Из-за ситуации в Украине тяжелые дни ждут Германию. Такое заявление 27 марта сделал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер перед концертом Берлинского филармонического оркестра во Дворце Бельвю, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Он заметил, что Берлин продолжает прикладывать все свои дипломатические усилия, чтобы решить возникший конфликт. Но так как на это может уйти много времени, немцам нужно быть стойкими и принимать меры жесткой экономии.

"Дни, которые изменят мир и изменят нас, - возможно, быстрее, чем мы могли себе представить. Простая истина состоит в том, что впереди много трудностей. Несмотря на все продолжающиеся дипломатические усилия", - говорит президент ФРГ.