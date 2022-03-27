Импорт энергоносителей из России в ЕС нельзя заменить в одночасье

Импорт энергоносителей из России в страны еврозоны, который составляет около 22%, нельзя заменить в одночасье на поставки из других стран. Об этом заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в интервью, опубликованном в воскресенье в кипрской газете Phileleftheros, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Лагард, "многие европейские правительства прилагают большие усилия, чтобы уменьшить зависимость своих стран от российских энергоносителей, но это длительный процесс". "22% импорта энергоносителей в еврозону приходятся на Россию. Этот импорт не может быть заменен в одночасье. Еврозона также сильно зависит от другого российского сырья, такого как никель, кобальт и ванадий", - полагает президент банка.

Она отметила, что "рост цен на энергоносители в основном является результатом геополитической напряженности, и последствия такой напряженности предсказать непросто". "Мы стараемся учитывать высокую степень неопределенности, связанную с текущей ситуацией, и по этой причине в наши последние прогнозы мы включили самые негативные сценарии. Еще одним фактором, повлиявшим на цены на энергоносители, стала необычная погода, что тоже не было возможно предсказать", - сказала Лагард.