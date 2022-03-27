Словакия ведет переговоры о получении сжиженного газа из стран Персидского залива

Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок провел в Дохе переговоры о поставках в республику сжиженного газа из Катара и других государств Персидского залива. Об этом сообщил в воскресенье на своем сайте МИД республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Важнейшей темой [переговоров в Дохе] считаю зондирование возможностей поставок сжиженного газа из государств Персидского залива, о чем я говорил на встречах с катарскими партнерами. Мы договорились о проведении дальнейших переговоров [по данному вопросу], чтобы Словакия постепенно избавилась от существующей зависимости от поставок российского газа", - привело ведомство слова своего руководителя.