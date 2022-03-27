Конвенция Монтрё - залог баланса и стабильности в Черноморском регионе

Турция подходит к положениям Конвенции Монтрё очень ответственно, внимательно и беспристрастно выполняя все требования этого документа.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая в воскресенье на Дохийском форуме в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По словам главы оборонного ведомства, благодаря Конвенции Монтрё в Черноморском регионе обеспечивается баланс и стабильность. Поэтому Турция во все периоды очень ответственно относилась к данному документу.

Министр подчеркнул, что сохранение действия Конвенции по статусу турецких проливов отвечает интересам всех стран региона.

Министр нацобороны Турции отметил также, что Анкара продолжит играть роль активного и конструктивного партнера по НАТО на широком пространстве: от Балкан до Ближнего Востока, от Афганистана до Африки и Кавказа.