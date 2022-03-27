Талибы запретили вещание BBC в Афганистане

Афганское правительство, сформированное пришедшим к власти в Афганистане движением "Талибан", запретило вещание в стране британской корпорации Би-би-си.

Об этом в воскресенье сообщил афганский телеканал TOLO News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, правительство талибов запретило вещание "Би-би-си Pashto TV" на территории страны.

Как указывает афганский телеканал, в представительстве "Би-би-си Pashto TV" подтвердили, что "все телепрограммы, транслировавшиеся [в Афганистане] на пушту, фарси и узбекском языках, запрещены и остановлены из-за ограничений, введенных "Исламским эмиратом Афганистан".