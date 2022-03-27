Стало известно, где пройдет следующий очный раунд переговоров России и Украины

Следующий очный раунд переговоров делегаций Украины и России пройдет 28-30 марта в Турции.

Как передает Day.Az, об этом в воскресенье на своей странице в Facebook написал член украинской делегации, глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

"Сегодня на очередном раунде переговоров посредством видеосвязи было принято решение провести следующий очный раунд переговоров между двумя делегациями 28-30 марта в Турции", - написал он.