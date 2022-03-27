События в Украине замедлят экономический рост в еврозоне

События в Украине приведут к замедлению экономического роста в еврозоне и ускорению инфляции в краткосрочной перспективе.

Об этом заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в интервью, опубликованном в воскресенье в кипрской газете Phileleftheros, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Лагард, события в Украине, как ожидается, "окажут значительное влияние на мировую экономику и особенно на экономику Европы из-за близости Европы к России и ее зависимости от российской нефти и газа". "Это, вероятно, замедлит темпы роста в еврозоне и подстегнет инфляцию в краткосрочной перспективе из-за роста цен на энергоносители и сырьевые товары, а также из-за последствий для доверия и нарушения международной торговли", - сказала президент ЕЦБ. Общее воздействие будет во многом зависеть от того, сколько продлятся военные действия, отметила она.

"Базовый сценарий наших прогнозов, который включает первоначальную оценку последствий, не предсказывает рецессию, поскольку рынок труда еврозоны силен, а пандемия отступает. Прогнозируется, что экономика будет расти темпами в 3,7% в этом году и 2,8% в 2023 году. Однако, учитывая значительную неопределенность, эксперты ЕЦБ разработали два альтернативных сценария: один неблагоприятный и один экстремальный. При неблагоприятном сценарии темпы роста могут снизиться и составить до 2,3% в 2022 году. Однако эти оценки характеризуются большой неопределенностью", - пояснила Лагард.

Отвечая на вопрос о том, насколько реален риск реализации экстремального сценария ЕЦБ с уровнем инфляции 7,1% в 2022 году, глава европейского финрегулятора сказала, что "этот сценарий не является базовым для экспертов ЕЦБ". "Также важно отметить, что, согласно всем сценариям ЕЦБ, ожидается, что инфляция снизится и достигнет целевого уровня около 2% в 2024 году", - отметила Лагард.