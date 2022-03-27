Япония пересмотрит стратегию нацбезопасности

Японские власти планируют в этом году пересмотреть стратегию нацбезопасности, при этом возможны кардинальные изменения в оборонном потенциале страны, заявил в воскресенье премьер Японии Фумио Кисида в речи для выпускников Национальной академии обороны, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Япония не будет исключать какие-либо варианты с фундаментальным усилением своих оборонных возможностей, пока правительство нацелено на пересмотр национальной стратегии безопасности - долгосрочных директив - к концу года", - цитирует его слова издание "Майнити".

При этом Кисида упомянул ситуацию на Украине, отметив, что она может привести мир "к величайшему кризису" со времен Второй мировой войны, и что действия различных стран определят будущее международного сообщества.