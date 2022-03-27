Эрдоган и Путин договорились о проведении встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в воскресенье договорились, что следующий раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдет в Стамбуле.

"В ходе переговоров обсуждались последняя ситуация в российско-украинской войне и переговорный процесс. Президент Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о проведении следующей встречи переговорных делегаций России и Украины в Стамбуле", - сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Также Эрдоган заявил в воскресенье в ходе телефонных переговоров с российским лидером, что Анкара продолжит содействовать установлению мира между Россией и Украиной

"Президент Эрдоган подчеркнул необходимость установления в кратчайшие сроки перемирия и мира между Россией и Украиной, а также улучшения гуманитарной ситуации в регионе. Он добавил, что Турция продолжит вносить свой вклад в этот процесс", - сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.