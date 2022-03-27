Турция рассчитывает, что переговоры в Стамбуле приведут к миру в Украине

Турция рассчитывает, что предстоящие в Стамбуле переговоры между российской и украинской делегациями приведут к установлению мира в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"По инициативе президента Тайипа Эрдогана делегации России и Украины встретятся в Турции. Мы осознаем ответственность и доверие, которое возложено на Турцию обеими сторонами. Мы надеемся, что встречи приведут к прочному прекращению огня и установлению мира", - написал Чавушоглу на своей странице в Twitter.