Супермаркеты Греции ввели ограничения продаж муки и масла

Ряд греческих супермаркетов ввел временные количественные ограничения на продажи муки, подсолнечного и кукурузного масла, хотя власти и не устанавливали в централизованном порядке потолка на объемы подобных товаров, покупаемых населением.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье греческий деловой портал Economico.gr.

По его словам, сеть супермаркетов AB Vassilopoulos установила потолок для закупок муки, подсолнечного и кукурузного масла в своих магазинах и в онлайн-заказах в них, сеть супермаркетов MyMarket ввела потолок только для подсолнечного масла, в то время как ограничение на максимальный объем продажи в одни руки муки, подсолнечного масла и кукурузного масла будет применяется в течение следующей недели и супермаркетах Lidl Hellas. Сеть супермаркетов Sklavenitis пока установила потолок только для электронных заказов на его сайте муки, подсолнечного и кукурузного масла, а также белого сахарного песка, в ее магазинах ограничений на продажи нет.

Портал отмечает, что "введение некоторыми супермаркетами ограничений на ряд товаров не сопровождается паническими сценами, когда потребители хватают с полок все, что попадается перед ними". "Такие картины мы видели в последний раз перед первым карантином 2020 года, введенным из-за пандемии", - напоминает издание.

Корреспондент ТАСС также не наблюдал в последние дни какого-либо ажиотажа и очередей в супермаркетах AB Vassilopoulos и MyMarket, полки с мукой и маслом были там полными, однако в AB Vassilopoulos в субботу некоторое время не было в продаже белого сахарного песка.

Вопрос достаточности запасов продовольствия будет обсуждаться на встрече в понедельник премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с руководством Министерства сельскохозяйственного развития и продовольствия страны. Официальный представитель кабинета министров Иоаннис Иконому сообщил в четверг на брифинге, что правительство Греции решило провести ревизию запасов ряда продуктов в стране, в частности, удобрений, кормов, крупы, муки, масла из-за ситуации в Украине, за непредоставление или неточное предоставление информации о них компаниям грозит штраф от €1 тыс. до €100 тыс. Иконому напомнил, что подобная мера уже применялась перед началом пандемии. По словам представителя кабинета, важнейшее значение имеет тот факт, что данная мера, в дополнение к централизованной информации о запасах страны, также является ключом к предотвращению спекуляций.

Газета Kathimerini отметила в воскресенье, что, по заверениям компетентных правительственных чиновников, запасов зерновых, растительных масел, удобрений и кормов для животных хватит стране еще на много месяцев, за исключением подсолнечного масла.