https://news.day.az/world/1447762.html Главы МИД Турции и России обсудили ситуацию в Украине
Главы МИД Турции и России обсудили ситуацию в Украине
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой МИД России Сергеем Лавровым.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространил МИД Турции.
Подчеркивается, что стороны в ходе разговора обсудили ситуацию в Украине.
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