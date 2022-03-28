Главы МИД Турции и России обсудили ситуацию в Украине

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил МИД Турции.

Подчеркивается, что стороны в ходе разговора обсудили ситуацию в Украине.