В США автомобиль въехал в лагерь бездомных, есть погибшие и раненые

По меньшей мере четыре человека погибли и еще трое получили травмы разной степени тяжести в результате ДТП в американском городе Сэйлем (Орегон).

Об этом сообщает местное отделение телеканала Fox News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации правоохранителей, трагедия произошла в воскресенье примерно в 02:00 по местному времени (12:00 мск), когда неизвестный на автомобиле влетел в лагерь, в котором находились бездомные. Сотрудники полиции позже обнаружили брошенное подозреваемым транспортное средство недалеко от места происшествия.

По предварительным данным, в результате инцидента два человека погибли на месте. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, но позже стало известно о смерти в больнице двоих из них.

Причины произошедшего пока не известны.