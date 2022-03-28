https://news.day.az/world/1447765.html Ким Чен Ын рассказал о планах КНДР по развитию ударного потенциала
Ким Чен Ын рассказал о планах КНДР по развитию ударного потенциала
КНДР будет и дальше развивать наступательные вооружения, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, cообщает агентство Yonhap News.
"Мы продолжим достижение цели укрепления потенциала национальной обороны, разработки более мощных ударных средств для оснащения ими нашей Народной армии", - сказал политик.
Ранее это же агентство писало, что разведка и военные Южной Кореи обнаружили, что в КНДР готовятся к испытанию ядерного взрыва.
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