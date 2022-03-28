Теракт в Израиле: есть убитые и раненые

Два человека были убиты в результате стрельбы в израильском городе Хадера в воскресенье вечером.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Jerusalem Post, не менее двенадцати человек, включая двух полицейских получили ранения.

Израильское оборонное ведомство считает, что нападавшие могли быть связаны с ИГИЛ, и, как сообщается, один из них ранее был арестован за попытку присоединиться к террористической группировке.

Нападавшие были нейтрализованы офицерами отдела по борьбе с терроризмом пограничной полиции.

Согласно информации, на место происшествия прибыл премьер-министр Нафтали Беннет.

Полицейские вертолеты проверяют местность, чтобы исключить вероятность того, что на улицах города остаются сообщники нападавших.