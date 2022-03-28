Темпы распространения ковида в мире снизились

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на этой неделе увеличилось на 10,9 млн. Это на 15% меньше, чем за предыдущие семь дней.

При этом заболеваемость снизилась на планете впервые с начала марта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Темпы распространения инфекции стали, в частности, резко снижаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По сравнению с началом марта заболеваемость в Японии опустилась в полтора раза, во Вьетнаме - вдвое.

При этом вновь начался рост в странах Европы - во Франции теперь в сутки регистрируют уже около 140 тыс. новых случаев, в Великобритании - около 95 тыс., в Италии - свыше 75 тыс. Также темпы распространения инфекции выросли с начала месяца в Австралии в два раза - сейчас там ежедневно заболевают свыше 50 тыс. человек.

Больше всего случаев заражения все еще выявляют в Южной Корее - в среднем же в стране в сутки регистрируют около 350 тыс. заболевших. В Германии ковидом ежедневно заболевают свыше 300 тыс. человек.

Несмотря на снижение заболеваемости, смертность из-за ковида в мире за неделю выросла почти на четверть. На планете за последние семь дней умерли около 43,3 тыс. заразившихся.

Выше всего смертность по-прежнему в США, где ежедневно умирают около 750 заболевших (снижение по сравнению с прошлой неделей на 20%), второе место теперь занимает Южная Корея, где регистрируют сейчас примерно 420 летальных случаев в сутки, на третьем месте Россия (около 408 смертей в день). Смертность также резко выросла и в странах, где отмечается подъем заболеваемости.