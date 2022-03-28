Возросло число пострадавших в результате взрыва в Колумбии

Число пострадавших при взрыве в колумбийской Боготе возросло до 18 человек. Среди пострадавших шесть детей, один из них в тяжелом состоянии. Все раненые госпитализированы.

Об этом сообщает Agence France-Presse, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ранения люди получили из-за выбитых окон в 66 зданиях поблизости. Правительство Колумбии расценило произошедшее как теракт и объявило награду в 80 тысяч долларов за информацию о местонахождении причастных к этому.

Ранее стало известно о взрыве в Колумбии, который произошел возле полицейского участка в Боготе. Тогда было известно о 10 пострадавших.