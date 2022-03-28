https://news.day.az/world/1447769.html Стало известно, кто устроил теракт в Израиле
Стало известно, кто устроил теракт в Израиле
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за стрельбу в израильском городе Хадера.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Reuters.
По словам боевиков, при нападении погибло двое и получили ранения 10 военных.
Стрельба произошла в воскресенье, двое неизвестных открыли огонь по полицейским. По официальным данным, два человека скончались и трое полицейских получили ранения.
Ранее мужчина с ножом убил четырех человек в Израиле. Нападавший был убит ответным огнем, который открыл по нему прохожий.
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