Стало известно, кто устроил теракт в Израиле

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за стрельбу в израильском городе Хадера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Reuters.

По словам боевиков, при нападении погибло двое и получили ранения 10 военных.

Стрельба произошла в воскресенье, двое неизвестных открыли огонь по полицейским. По официальным данным, два человека скончались и трое полицейских получили ранения.

Ранее мужчина с ножом убил четырех человек в Израиле. Нападавший был убит ответным огнем, который открыл по нему прохожий.