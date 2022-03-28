В Грузии отменили обязательное ношение масок на улице

Ношение защитных масок для жителей Грузии, введенное из-за пандемии, с понедельника стало необязательным на улице.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре республики в связи с благоприятной эпидемиологической обстановкой.

Ношение масок в закрытых помещениях, а также в общественном транспорте по-прежнему будет обязательным. За нарушение правил гражданам будут выписывать штрафы в размере 20 лари (более $6). Маски жители республики стали носить после обнаружения первого случая заражения коронавирусом в республике в феврале 2020 года. Сначала ношение масок было обязательным лишь в закрытых помещениях и общественном транспорте, потом это правило распространилось и на людей, передвигающихся по улице.

Вместе с тем правительство приняло решение с 28 марта упразднить также и ограничения на число людей, принимающих участие в социальных и спортивных мероприятиях. Сотрудники госучреждений, работающие удаленно, могут также вернуться на свои рабочие места. Межведомственный координационный совет решил упразднить и обязательную самоизоляцию для граждан Грузии, возвращающихся из-за рубежа без отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Все ограничения, как и ношение масок, действовали в республике с 2020 года.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года. В стране уже прошло несколько волн пандемии. В декабре прошлого года в республике выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон". В феврале текущего года Минздрав заявил, что шестая волна пошла на спад.

За время пандемии в Грузии, население которой составляет более 3,7 млн человек, выявлены 1 646 316 случаев заражения, от осложнений умерли 16 708 пациентов. В Грузии с 15 марта 2021 года идет вакцинация от коронавируса препаратами компании Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. По данным Минздрава, оба компонента вакцины с начала кампании получили 1 255 834 человека, что составляет 43,7% взрослого населения.