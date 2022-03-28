https://news.day.az/world/1447777.html У премьер-министра Израиля выявили коронавирус
У премьер-министра Израиля выявили коронавирус
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет получил в понедельник положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, коронавирус был выявлен ранее у одного из помощников премьера.
27 марта Беннет встречался в Иерусалиме с госсекретарем Энтони Блинкеном.
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