У премьер-министра Израиля выявили коронавирус

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет получил в понедельник положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, коронавирус был выявлен ранее у одного из помощников премьера.

27 марта Беннет встречался в Иерусалиме с госсекретарем Энтони Блинкеном.