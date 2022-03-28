Выполняя "заказ" поджигатель перепутал машины и спалил не то авто

Мужчина во Владивостоке взялся выполнить "заказной" поджог автомобиля. Так, Toyota Allion ночью во дворе на улице Ладыгина выгорела до тла. Только сгореть должна была другая иномарка, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Причиненный ущерб составил около миллиона рублей. Оказалось, что вообще заказ на поджог поступил для автомобиля марки Toyota Belta. Заказчик пообещал выплатить поджигателю 20 тысяч рублей.

По роковому стечению обстоятельств, в ту ночь во дворе стояло две машины марки Toyota одного цвета с похожими номерами. Поэтому, правонарушитель перепутал объекты задания.

Во время расследования сотрудниками полиции выяснилось, что момент поджога попал на видео. Злоумышленника быстро задержали - им оказался уже ранее судимый житель Владивостока.

"Мужчина был доставлен в отдел полиции, где признался, что поджег иномарку умышленно", - сообщила Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога". Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.